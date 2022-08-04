Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çocuklarını dilendirdiği tespit edilen 11 aileye işlem yapıldı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çocuklarını dilendirdiği tespit edilen 11 aileye işlem yapıldı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından temmuz ayı içerisinde ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kâğıt toplayan çocuklara yönelik çalışma yürütüldü. Çocuklarını dilendirdiği tespit edilen 11 aileye, TCK’nın 233. maddesinde belirtilen “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçundan adli işlem yapılırken, 1 şahsa da Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden idari işlem yapıldı.

Ayrıca, ekipler tarafından vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması yaptı. Uygulamada, kent merkezinde bulunan okul önleri ve çevreleri, okul çevrelerindeki park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları denetlendi. Uygulama çerçevesinde 3 bin 863 kişi sorgulanırken, aranması olan 7 şahıs da yakalandı.