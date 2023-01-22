Yarıyıl tatilinde çocuklarına karne hediyesi almak isteyen ailelerin tercihi oyuncakçı dükkanlarının işlerinde artış olduğu ifade edildi.

Yarıyıl tatilinde çocuklarına karne hediyesi almak isteyen ailelerin tercihi oyuncakçı dükkanlarının işlerinde artış olduğu ifade edildi.

Okullarda tatil zili çaldı, öğrenciler yarıyıl tatiline girdi. Çocuklarına karne hediyesi almak isteyen aileler oyuncakçıların yolunu tuttu. Çocuklarına oyuncak hediye eden aileler özellikle uzaktan kumandalı arabalar, oyuncak bebekler, bisikletler ve akülü araçlar almayı tercih etti. Oyuncakçılar, karne hediyesi alınan öğrencilerin çok mutlu olduğunu ve mutluluklarının yüzlerine yansıdığını söyledi. Oğluna karne hediyesi olarak top hediye alan Bihter Bağ, “Oğlum güzel bir karne getirdi, karne hediyesi için ona top almaya geldik. Kendisine söz vermiştim” dedi.

Oyuncakçı dükkanında çalışan Yahya Kaya, işlerin yoğun olduğunu ve müşterilerin dükkanlarına çok uğradığını söyledi. İlerleyen saatlerde işlerin daha da fazlasını artmasını beklediklerini kaydeden Kaya, “Bugün diğer günlere bir yoğunluğumuz var, işlerimiz güzel. Karne günü olduğu için aileler çocuklarına hediye alıyorlar, bugün müşterilerimiz daha fazla. Genellikle erkek çocuklarına uzaktan kumandalı araba, kız çocuklarına da bebek alıyorlar. İlerleyen saatlerde işlerimizin daha da fazla artmasını bekliyoruz çünkü daha işten gelecek aileler var. Çocukların aileleriyle birlikte akşama doğru oyuncakçılara gelmelerini bekliyoruz. Bugün bisiklet satışlarımız da güzel gidiyor, akülü arabalarımız da çok tutuyor. Hediye alındığı için çocuklar çok mutlu oluyorlar, ara tatile girmenin de bir mutluluğu var. Bizden genellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine hediye alınıyor” dedi.