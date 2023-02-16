Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından çadırkentte yaşamaya başlayan Adil Türkan, çocuklarına depremi unutturmak için kurduğu alanda çocuklarıyla futbol oynuyor.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından çadırkentte yaşamaya başlayan Adil Türkan, çocuklarına depremi unutturmak için kurduğu alanda çocuklarıyla futbol oynuyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan depremin ardından ilçeye çadırkent kuruldu. İlçede depremden kurtulan vatandaşlar çadırlara yerleşmeye çalışırken, çadırkentte yaşamaya başlayan Adil Türkan da çocuklarının depremi unutması için kurduğu alanda birlikte futbol oynuyor.

Depremin çok büyük olduğunu ve kendilerinden çok çocukların korktuğunu söyleyen Adil Türkan, “Büyük bir deprem yaşadık. Özellikle ilk depremde bayağı bir sallandı yani 1 dakikaya yakın sürdü. Artık çocuklarımıza ’şahadet getirin, artık gidiyoruz’ dedik. Toplu şekilde olalım en azından cesetlerimizi toplu şekilde bulalım diye. Bizden çok çocuklar çok korktular. Biz de onlar için endişeleniyorduk. İlkinde yıkılmadı sonrasında aşağı indik çocuklarla ve ailemle beraber. O gün zor geçti yani içecek bir bardak dahi su bulamadık. O dakika olmayınca olmuyor çünkü o can havliyle zaten evden bir şey almadan çıkıyorsun. Bizi yıkan ikinci deprem oldu. Bacanağımın enkazını almaya gittiğimde çocukları falan enkazın altındaydı. Onları kurtarmaya yardım ederken ikinci depreme orada yakalandık. Gerçekten kıyamet kopuyor dedim kendi kendime. Çünkü binalar kağıt gibi gitti. Ben kendimi 1-2 saniyeyle kurtardım. Bir de çocuklardan endişe etmeye başladım. Onları da bir yere bıraktım. Telefon açmak istedim baktım telefon da meşgul dedim herhalde bunlar da gitti. Allah göstermesin. Gerçekten çok büyük bir felaketti ama Allah’tan gelene bir şey yapmak mümkün değil. Tek tesellimiz o. Allah’tan geldi diyoruz” dedi.

Türkan, diğer ebeveynlerin de aktiviteler yaparak, çocukların streslerini azaltmaları gerektiğini söyleyerek, “Depremden en çok etkilenenler çocuklar oldu. Psikolojik baskı altındalar ve hala geceleri kalkıp, “Baba deprem mi oluyor, sallanıyor muyuz?” diye soruyorlar. Devlet görevlilerimiz de geziyor. Çocuklara psikolojik destek vermek için. Ben de onlara biraz moral motivasyon olsun diye onlarla sabah erken kalkıyorum. Onlarla beraber kahvaltıyı yaptıktan sonra maç yapıyorum, top oynuyorum. En azından motivasyonları düzelsin diye. En azından unutturmaya çalışıyoruz ama ne kadar başarılıyız bilmiyorum. En azından morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Büyüklerden çok çocuklar etkilendi. En azından ebeveynler çocuklarla aktivite yaparlarsa çocuklar o anki stresini atarlar, mutlu oluyorlar. Anne babalara da tavsiyemiz budur” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan çadırkentte bulunan Psiko Sosyal Destek ekipleri, çocuklara aktiviteler yaparak oyuncak dağıtımı gerçekleştiriyor.