Pedodonti Uzmanı Dt. Zeynep Başak Yılmaz, çocukların yanında diş hekimi deneyimlerine dair anlatılan olumsuz anıların çocukların beyninde yer ettiğine dikkat çekerek, “Çocukları dişlerini çektirmek ve diş hekimine gitmekle korkutmak da daha sonra aşılması zor korkuların ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle çocuğunuzun yanında kendi olumsuz deneyimlerinizden bahsetmeyin ve asla çocuğunuzu bu yolla korkutmayın” dedi.

Pedodonti Uzmanı Dt. Zeynep Başak Yılmaz, çocukların yanında diş hekimi deneyimlerine dair anlatılan olumsuz anıların çocukların beyninde yer ettiğine dikkat çekerek, “Çocukları dişlerini çektirmek ve diş hekimine gitmekle korkutmak da daha sonra aşılması zor korkuların ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle çocuğunuzun yanında kendi olumsuz deneyimlerinizden bahsetmeyin ve asla çocuğunuzu bu yolla korkutmayın” dedi.

Tüm insanlar gibi çocukların da bilinmeyenden ve acı çekmekten korktuklarını söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Pedodonti Uzmanı Uzm. Dt. Zeynep Başak Yılmaz, “Çocuklara psikolojik yaklaşım konusunda özel eğitim almış çocuk diş hekiminin çocuğu bilgilendirmesi daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlar” diyerek çocukların dişçi korkusunu yenmeleri için tavsiyelerde bulundu.

Dişçiye gidileceği bilgisini 2 gün önceden verin

Çocuğun diş hekimine götürülmeye karar verildiğinde ona bu bilginin 1-2 gün önceden söylenmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dt. Zeynep Başak Yılmaz, “1 hafta gibi daha uzun süre öncesinden söylemek, çocuğunuzun endişelerinin artacağı uzun bir zamana sahip olmasına neden olacağından önerilmez. Çocuğunuzun kendisine diş hekiminde ne yapılacağına dair sorularına ise olabildiğince basit, genel cevaplar vermeniz ideal olacaktır. Yapılacak tedavilerle ilgili olarak gittiğimizde diş hekimi neler yapılması gerektiğini bize anlatacak gibi cevaplar vermeniz, yanlış şeyler hayal ederek korkmalarının önüne geçecektir. Tüm insanlar gibi çocuklar da bilinmeyenden ve acı çekmekten korkarlar. Bu nedenle çocuklara psikolojik yaklaşım konusunda özel eğitim almış çocuk diş hekiminizin çocuğunuzu bilgilendirmesi daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlar” diye konuştu.

Hekimle ilk karşılaşma çok önemli

Çocukta kaygı ve korku oluşturmadan, sevgi ve güveni kazanıldıktan sonra diş tedavilerinin yapılmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Uzm. Dt. Zeynep Başak Yılmaz, “Hekimle çocuğun ilk karşılaşması büyük önem taşır. İlk karşılaşmada çocuğun hekimi ve ortamı sevmesi amaçlanır. Hekim kendini, ortamı ve kullanacağı cihaz ve aletleri çocuğa tanıtarak kafasında kuracağı korkuları engeller. Ardından çocuğa neden diş tedavisi görmesi gerektiğini ve neler yapılacağını yaşına uygun olarak onun anlayabileceği bir dille, oyun havası verilerek anlatılır. Daha sonra çocuğunuzun ağzında basit bir tedavi gerektiren dişin tedavisine başlanır. Daha kolay tedavilerden zor olanlara doğru gidilerek çocuğun zamanla bu tedavilere alışması sağlanır. Çocuk canının acımadığını ve diş tedavisi yapılırken eğlendiğini gördükçe diş hekimi korkusu tamamen ortadan kalkar” şeklinde konuştu.