Yaşar Üniversitesi öğrencileri, zeytinin tarladan sofraya geliş hikayesinin bilinmesi adına sosyal sorumluluk projesi hazırladı, proje çerçevesinde çocuklar, üniversite öğrencileriyle Zeytincilik Araştırma Enstitüsünü gezdi, zeytin hasadına katıldı.

Yaşar Üniversitesi öğrencileri, zeytinin tarladan sofraya geliş hikayesinin bilinmesi adına sosyal sorumluluk projesi hazırladı, proje çerçevesinde çocuklar, üniversite öğrencileriyle Zeytincilik Araştırma Enstitüsünü gezdi, zeytin hasadına katıldı.

Tarladan büyük emeklerle sofralara gelen gıdaların geçtiği üretim süreçlerinin öğrenilmesi amacıyla, Yaşar Üniversitesi Gıda ve Tarım Topluluğu öğrencileri sosyal sorumluluk projesi geliştirdi. Bu çerçevede üniversiteli gençler, pilot çalışmasına bu yıl başlanan projede ilköğretim çağındaki öğrenciler ile Bornova’daki Tarım ve Orman Bakanlığı Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde buluştu. Özel bir kolejden yaklaşık 50’ye yakın öğrenci, zeytinin sofralara geliş hikayesine tanık oldu. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün tesislerini gezen öğrenciler, daha sonra zeytin hasadı için tarlaya girdi. Heyecanları yüzlerine yansıyan öğrenciler, ağaçlardan elleriyle tek tek zeytin topladı. Hasadı yapılan kasa kasa zeytinler daha sonra sofralar için işlenmeye gönderildi.

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, bu proje ile gıda ürünlerinin tarladan sofraya geliş süreçlerinin gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını söyledi.

Uzel, şöyle konuştu:

“Günlük yaşamımızda tüketimi rutin hale gelen bazı gıda ürünlerinin, aslında ne kadar zahmetli işlemlerden geçerek sofralarımıza geldiğini çocukların da görmelerini istedik. Tabağımızdaki tek zeytin tanesinin hikayesinde bile aslında bir planlama, iş gücü, emek, teknik ve uygulama bilgisi ile laboratuvar-kalite kontrol süreçleri gibi zahmetli süreç yatıyor. Çocukların da bu üretim sürecini tam anlamıyla öğrendiği keyifli bir etkinlik oldu. İleride öğrenci hedef kitlesi genişletilerek, mevsimine uygun farklı tarım-gıda ürünlerine yönelik olacak şekilde zenginleştirilerek projenin devamlılığını sağlamayı istiyoruz.”