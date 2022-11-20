Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’nde (SPORTAM) çocukların yetenekleri tespit ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’nde (SPORTAM) çocukların yetenekleri tespit ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporcu sağlığını ve performansını takip amacıyla hayata geçirilen ücretsiz Spor Okulları Yetenekli Sporcularına Yönelik Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’ni hayata geçirdi. Bu çerçevede, 6-14 yaş grubu 621 öğrencinin katıldığı fiziksel performans testleri, 15-16 Kasım tarihleri arasında GEBZESEM ve 15-18 Kasım tarihleri arasında da Başiskele Vezirçiftliği Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları’nda alanında uzman antrenörler tarafından gözlem yoluyla 32 bine yakın sporcu arasından Başiskele’den 65, Çayırova’dan 44, Darıca’dan 82, Derince’den 70, Dilovası’dan 76, Gebze’den 21, Gölcük’ten 28, İzmit’ten 93, Kandıra’dan 42, Karamürsel’den 19 Kartepe’den 39 ve Körfez’den 42 olmak üzere toplam 621 öğrenciye uygulandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’nde (SPORTAM) 6-14 yaş arasındaki öğrencilerin ilk olarak boyu ve kilosu ölçülüyor. Ardından öğrenciler, merkezde görevli test ekibi gözetiminde flamingo denge, disklere dokunma, otur-eriş esneklik, durarak uzun atlama, el kavrama kuvveti, mekik, bükük kol tutunma, 10x5 metre çeviklik koşu ve 20 metre mekik koşusu olmak üzere toplam 9 ayrı testlere tabi tutuluyor. Aynı testler program dahilinde geçmiş yıllarda da uygulandığı gibi Kocaeli’deki amatör spor Kulüplerinin altyapı takımlarına da yapılacak.