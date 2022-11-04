Canik Belediyesi, "Çocuk Gözünden Sıfır atık ve İklim Değişikliği Resim Yarışması"nda dereceye giren eserleri temizlik araçlarında sergiliyor.

Canik Belediyesi, "Çocuk Gözünden Sıfır atık ve İklim Değişikliği Resim Yarışması"nda dereceye giren eserleri temizlik araçlarında sergiliyor.

Canik Belediyesi tarafından iklim değişikliğine, küresel ısınmaya, çöp körlüğüne, çevre temizliğine dikkat çekmek ve bu konularda çocukların bilinçlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen Çocuk Gözünden Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Resim Yarışması’nda dereceye giren eserler belediye temizlik işleri müdürlüğü araçlarında sergilenmeye başladı.

“Eğlenirken öğrenmelerini sağladık”

Yarışma kapsamında çocukların çevre kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında bilinç kazandığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Dünya Temizlik Günü’nde ilçemizde düzenlediğimiz Çocuk Gözünden Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Resim Yarışması’na çocuklarımız temiz ve daha yaşanabilir bir dünya için kurdukları hayallerini resimlerle bizlere anlattı. Bu anlamlı yarışma sayesinde onların çevre kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında bilinçlenmesini, eğlenirken eser üretmelerini ve öğrenmelerini sağladık. Yarışmamızda katılan tüm çocuklarımıza hediyelerini düzenlediğimiz programda kendilerine verdik. Dünyamızın geleceği için resimleriyle vermiş oldukları mesajları dijital ortamda tasarlayarak belediyemiz temizlik işleri araçlarına baskı işlemlerini gerçekleştirdik. İlçemizde cadde cadde, sokak sokak, vatandaşlarımıza hizmet eden temizlik işleri müdürlüğümüzün araçlarında yavrularımızın temiz bir dünya için resimleriyle vermiş olduğu mesajlar tüm ilçemizde sergileniyor. Yarışmamıza katılan, temiz ve daha yaşanılabilir bir dünya için bizlere eserleriyle mesaj veren tüm yavrularımızı tebrik ediyorum” dedi.

“Örnek projeleri hayata geçirdik”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı iklim değişikliği ve çevre kirliliği önlemek, sıfır atık ve geri dönüşüm sürecinin etkili bir şekilde sürdürülmesi adına ilçede örnek projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Sandıkçı, “İlçemizde iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin önüne geçmek ve sıfır atık ve geri dönüşümün etkili bir şekilde sürdürülmesi için ilçemizde örnek projeleri hayata geçirdik. Geri dönüşüm malzemelerinden yapımını gerçekleştirdiğimiz ve çocuklar ve gençlerde çevre bilincinin oluşması adına etkinlikler düzenlediğimiz Sıfır Atık Köyümüz, atık yönetiminin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağladığımız Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni ve Çöp Aktarma İstasyonu Transfer Merkezi ile Mobil Atık Getirme Merkezleri’ni ilçemize kazandırdık. İnşallah gelecek nesillere temiz ve yaşanılabilir bir doğa bırakacak, dünyamızın sorunu haline gelen çevre kirliliğine karşı yeni projeleri ilçemize kazandıracağız” diye konuştu.