Merkezefendi Belediyesi’nin hizmete sunduğu Masal Parkı’na çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösteriyor.

Gerçekleştirdiği çalışmalar ile ilçenin çehresini değiştiren Merkezefendi Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların taleplerine ve oluşturulan planlara göre 2020 yılında Yenişafak Mahallesi’nde faaliyete geçirilen ve Denizli’ye hitap eden Masal Parkı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Birçok oyun grubunun ve etkinlik alanının olduğu tematik parkta çocuklar büyük bir ilgi ve keyifle, aileler de güvenle vakit geçiriyor.

9 bin 600 metrekarelik alandan oluşan Masal Parkı’nda; çocuklara masal okuyan Masal Ağacı, Nasreddin Hoca, Keloğlan, Şirinler, Kırmızı Başlıklı Kız, Hacivat ve Karagöz, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Temel Reis ile Ulubatlı Hasan figürleri, Elma Kurdu ile Arı oyun grupları ve spor aletleri ile kafeterya yer alıyor.