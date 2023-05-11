Trafik ekiplerinden görevi devralan çocuklar yol kontrol noktalarında denetim yaptılar, ortaya renkli görüntüler çıktı.

6-12 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi. Öğrencilere trafikte uyulması gereken kuralları anlatan Jandarma Astsubay Ali Durmuş, trafikte yapılan yanlışlara dikkat çekerek, çocukların merak ettiği soruları yanıtladı.

Eğitim faaliyetinin ardından bir süreliğine trafik ekiplerinden görevi devralan Şehit Hamit Şahin İlkokulu öğrencileri, Danişment yol kontrol noktasında kontrollü bir şekilde araçları durdurarak kimlik kontrolü yapıp, ’Size bu yolda çok güveniyoruz emniyet kemeri sizi hayata bağlar’ sloganıyla sürücülere emniyet kemeri takılması hatırlatmasında bulundular.

Denetimi sorunsuz bir şekilde tamamlayan çocuklara ise trafik ekiplerince boyama kitabı, boya kalemleri, trafik kurallarının yer aldığı broşürlerden oluşan çeşitli hediyeler verildi. Keyifli vakit geçirdiklerini belirten öğrenciler ekiplere teşekkür ederek, gerçekleşen etkinlikte hem eğlendiklerini, hem de eğlenerek öğrendiklerini söylediler.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ise, Trafik Haftasının önemine değinerek, "Trafik Haftası, trafik bilincini artırmada bizim için çok değerli bir fırsat. Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen farkındalık etkinlikleri sayesinde ölümlü trafik kazalarında ciddi azalmalar görülmeye başlandı. Bugünün çocuğu, yarının büyükleri olan yavrularımızın bilinçli bir trafik eğitimi almaları gelecekteki maddi ve manevi hasarların azalmasında önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımızı bugün Bayburt ili girişindeki Danişment yol kontrol noktasında misafir ettik. Trafik denetlemelerine katılan öğrencilerimiz sürücülere ve ebeveynlerine buradan çeşitli mesajlar ilettiler. Bizim için önemli bir okul dışı öğrenme ortamıydı, çok değerli olduğunu düşünüyorum herkese kazasız, belasız günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Danişment yol kontrol noktasında gerçekleşen etkinlik, Bayburt İl Jandarma Komutanlığına ait mayın arama köpeği Tipsy’nin yaptığı gösteriyle sona erdi.