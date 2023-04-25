Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, engellilere tekerlekli sandalye alabilmek için plastik kapak toplayan ilkokul öğrencilerine sürpriz yaptı.

Engellilerin sosyal hayatta daha fazla yer almalarını sağlamak ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, plastik kapak toplayan öğrencilere tekerlekli sandalye temin etti. Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencilerine sürpriz yapan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 3. sınıf öğrencisi Çınar Kabalar ve 4. sınıf öğrencisi Arda Baz’dan kapakları alarak 2 adet tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Özellikle küçük yaşlardan itibaren çocukların duyarlı bireyler olarak yetiştirilmesi ve bu tür davranışlarının desteklenerek pekiştirilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Özcan, “Evlatlarımızı yürekten kutluyorum. Çevresine ve doğaya karşı sorumlu davranarak binlerce plastik kapak toplamışlar ve öğretmenleri aracılığıyla belediyemize müracaat ettiler. Biz de çocuklarımıza sürpriz yaparak bugün tekerlekli sandalyeleri teslim ettik. Sandalyeler okul idaremiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.