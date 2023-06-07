Karabük’te otomobilin açık bagajında, motosikletin arkasında ve kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk yapan çocuklar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Balıklarkayası mevkiinde seyir halindeki otomobilde bulunan çocuğun açık bagajında bulunan sandığın yanında yolculuk yapması pes dedirtti. Bir süre trafikte ilerleyen otomobil, açık bagajındaki çocukla birlikte trafikte gözlerden kayboldu.

Aynı bulvarda bu kez bir kişinin küçük yaştaki çocuğu motorunun arkasına oturtarak, trafikte seyahat etmesi görenleri hayrete düşürdü. Çocuğun başında kaskı bulunurken bir başka tehlikeli yolculuk ise Safranbolu ilçesinde görüldü. Kaya Erdem Caddesi’nde ilerleyen kamyonetin kasasına sarkarak yolculuk yapan çocuk yürekleri ağızlara getirdi.

Çocukların akıbeti bilinmeyen tehlikeli yolculukları başka sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.