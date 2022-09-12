Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerindeki Bülent Ecevit Parkı’nda 2,5 metre yüksekliğindeki ahşap barakaların üzerine çıkarak barakadan barakaya atlayan çocuklar, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan tehlikeli gösterilerine devam etti.

Evden çıkamayan avukat, dolandırıcıların kurbanı oldu: Sosyal medyadaki ‘düşük faizli’ krediyi tıklayınca hayatının şokunu yaşadı

Evden çıkamayan avukat, dolandırıcıların kurbanı oldu: Sosyal medyadaki ‘düşük faizli’ krediyi tıklayınca hayatının şokunu yaşadı

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