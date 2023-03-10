Mardin’in Nusaybin ilçesinde durakta dolmuş bekleyen çocukların satranç sevgisi sınır tanımadı. Çocuklar, kaldırım üzerinde stratejik hamlelerine devam etti.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 2 çocuk okuldan çıktıktan hemen sonra evlerine gitmek için dolmuş durağına geldiler. Durakta beklerken zamanlarını boşa harcamak istemeyen çocuklar, çantalarında bulunan satranç takımını çıkardı. Dolmuş durağa gelene kadar kaldırımın üzerinde kıyasıya satranç oynayan çocukların bu hareketi beğeni topladı. Satranç sevgisi sınır tanımayan çocuklar, dolmuş gelene kadar satranç oynamaya devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.