Seyhan Belediyesinin Gülbahçesi Mahallesinde yapımını tamamladığı 4 No’lu Çocuk Parkı, törenle hizmete açıldı.

Seyhan Belediyesinin Gülbahçesi Mahallesinde yapımını tamamladığı 4 No’lu Çocuk Parkı, törenle hizmete açıldı.

Gülbahçesi 4 Nolu Çocuk Parkı’nın açılış töreni, Seyhan Belediye Baykanı Akif Kemal Akay, CHP Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Dardağan, Kadın Kolları Başkanı Dilek Özcan, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Hüseyin Solmaz, belediye bürokratları, büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Hizmete açılan parkın küçük bir hizmet olmasına karşın, mahalle sakinlerinin gösterdiği ilginin ve coşkunun çok anlamlı ve değerli olduğunu dile getiren Başkan Akay, “Gerçekten sizler çok şeye layıksınız. Yapılan küçücük bir hizmet için bile bu derece önem veriyorsanız, bu derece buna inanıyorsanız gerçekten sizler için çok şeyler yapmamız lazım bizlerin. Sizlerdeki bu coşkuyu gördükten sonra, sizlerdeki en ufak bir hizmetteki sevinci gördükçe, bizim işimiz gerçekten zorlaşacak. Bundan sonraki süreçte, mutlaka ve mutlaka sizlerin taleplerini daha çok dinleyeceğiz, sizlere daha çok ulaşacağız” dedi.

Park ve tören alanını dolduran yüzlerce çocuk sevinçlerini, “Akif Başkan” sloganları atarak gösterirken, Başkan Akay, Seyhan Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışının odağında kadınların ve çocukların olduğuna işaret etti. Akay, “Önümüzdeki dönemlerde burada işbirliği içerisinde, daha fazla beraber olacağız, özellikle çocuklarımız için. Bir park yapmak mesele değil. Bizim belediye olarak, bizim yöneticiler olarak burada bu coşkuyu yaşayan çocuklara daha fazla hizmet etme mecburiyetimiz var” diye konuştu.

Yapımı planlanan spor tesislerinin daha erken hizmete alınabilmesi için çalışacaklarını kaydeden Başkan Akay, “Sizler her şeye layıksınız. Bunları elbette yapacağız. Bizlerle temas etmekten kaçınmayın. İhtiyaçlarınızı bize mutlaka, hiç çekinmeden söyleyin. Bunları gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağımızdan da emin olun” şeklinde konuştu.

Başkan Akay, konuşmasının ardından CHP Seyhan İlçe Örgütü başkanları, yöneticileri ve mahalle sakinleriyle birlikte parkın kurdelesini keserek parkı hizmete açtı.