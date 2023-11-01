Bolu Emniyet Müdürlüğünde çocuklara oyuncak polis araçları dağıtıldı. Oyuncaklarını alan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Onuruna 100 Öğrenciye 100 Polis Oyuncak Arabası" projesi etkinliği düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan ilkokul öğrencileri, Türk bayrakları ve balonlarla gösteri yaptı. Minikler için hazırlanan oyuncak polis araçları öğrencilere dağıtıldı.

Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, "Sizler büyüyecek bu araçların gerçeğini, son modelini, daha iyisini yapacaksınız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizi bir nebzede olsun Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde mutlu edebilmek adına düzenlediğimiz bu etkinliğe sizler, öğretmenlerimiz, meslektaşlarım ve bizi yalnız bırakmayan jandarma komutanı ve milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde Cumhuriyet daima var olacak ve yükselişimiz durmayacaktır" dedi.

Programa Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’in eşi Songül Dağdeviren, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Abdulkadir Eren, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı, öğretmenler ve polis memurları katıldı.