Eskişehir’de çocukların okula giderken mutlaka kahvaltı yapmasını tavsiye eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Soydemir, örnek bir beslenme çantasında tam tahıllı sandviç, meyve, yoğurt, biraz kuruyemiş ve mutlaka 1 şişe su bulunması gerektiğini söyledi.

Çocukların büyüme ve gelişme dönemlerinde edindikleri dengeli ve düzenli beslenme alışkanlıklarının ilerleyen yıllarda da sağlıklarını korumalarına yardımcı olacağını vurgulayan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Soydemir, “Yetersiz ve dengesiz beslenme sadece fiziksel gelişimi değil, aynı zamanda öğrenme yetilerini, konsantrasyonu ve genel olarak okul başarılarını da olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle sağlıklı bir beslenme düzeni çocukların hem okul başarısı hem de uzun vadeli sağlıkları için bir yatırımdır” dedi.

“Her kahvaltıda 4 grup gıdadan bulunmalı”

Çocukların güne enerjik başlamak için kahvaltıya ihtiyaç duyduklarının altını çizen Diyetisyen Soydemir, “Kahvaltı, beyin fonksiyonlarının doğru çalışması için gereklidir ve çocuğun gün boyu derslere daha iyi odaklanmasını sağlar. Kahvaltı alışkanlığı olmayan çocuklarda dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve halsizlik gibi sorunlar daha sık görülür. İdeal bir kahvaltı, protein, tahıl, sağlıklı yağlar ve sebze meyve içerir” diye konuştu.

"Çocukların hem lezzetli hem de besleyici yiyecekler tüketmesine özen göstermek gerekiyor"

Diyetisyen Soydemir, kas gelişimi ve tok kalmaları için kahvaltıda alınabilecek protein kaynaklarının yumurta, peynir, süt veya yoğurt olduğunu belirtti. Enerjiyi uzun süre sağlayarak kan şekerini dengelemesi için tam buğday ekmeği, yulaf gibi tam tahıllı ürünlerin tüketilmesini öneren Diyetisyen Soydemir, ayrıca Beyin gelişimine katkıda bulunması için avokado, zeytin veya ceviz gibi sağlıklı yağlar ile vitamin ve mineral desteği sağlaması için de salatalık, domates veya taze sıkılmış meyve suyu gibi sebze ve meyvelerin faydalarını vurguladı. Beslenme çantasına konulan yiyeceklerin çocukların okul günündeki enerjilerini devam ettirmeleri ve sağlıklı kalmaları açısından büyük önem taşıdığını anlatan Diyetisyen Soydemir, abur cubur ve işlenmiş gıdalardan uzak durarak çocukların hem lezzetli hem de besleyici yiyecekler tüketmesine özen göstermek gerektiğini dile getirdi.

“Tam tahıllı sandviç ve taze meyve koyun”

Beslenme çantasına konulabilecek birkaç sağlıklı ve pratik seçenek sıralayan Diyetisyen Soydemir, tam tahıllı sandviçlerin faydalarına değinerek şunları söyledi:

“Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tercih ederek besleyici bir sandviç hazırlayabilirsiniz. İçine peynir, haşlanmış yumurta, hindi füme, tavuk göğsü ya da avokado ekleyerek protein ve sağlıklı yağ dengesi sağlayabilirsiniz. Yanında marul, salatalık veya domates gibi sebzeler eklemek de harika olur. Meyve, çocuğunuzun tatlı ihtiyacını doğal yollarla karşılamanın en iyi yoludur. Elma, muz, mandalina gibi kolay taşınabilen ve dayanıklı meyveler beslenme çantası için idealdir. Ayrıca küçük bir meyve salatası hazırlayarak ona farklı meyveleri bir arada sunabilirsiniz."

“Yoğurt sindirim sistemini düzenler”

Probiyotik açısından zengin besinler olan yoğurdun çocukların sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olduğunu hatırlatan Diyetisyen Soydemir, evde küçük porsiyonluk yoğurtlar hazırlayıp içerisine taze meyveler veya bir miktar bal ekleyerek lezzetlendirilebileceğini anlattı. Özellikle katkı maddesi içermediği için evde yapılan yoğurdun daha sağlıklı bir seçenek olacağını belirten Diyetisyen Soydemir; ceviz, badem, fındık gibi sağlıklı yağ ve protein içeren kuruyemişlerin çocukların uzun süre tok kalmasını sağladığına işaret ederek, "Kuru kayısı, kuru üzüm, kuru incir gibi kuru meyveler ise doğal enerji kaynaklarıdır ve tatlı atıştırmalık olarak sunulabilir. Ancak porsiyon kontrolüne dikkat ederek vermek önemlidir çünkü fazla miktarda kuru meyve şeker oranını yükseltebilir” ifadelerini kullandı.

“Cips yerine ev yapımı atıştırmalığa alıştırın”

Ev yapımı sağlıklı atıştırma seçeneklerinden bahseden Diyetisyen Soydemir, “Sebzeli muffinler, tam tahıllı krakerler, ev yapımı enerji topları veya az yağla yapılmış fırın patates cipsleri hem lezzetli hem de sağlıklı alternatiflerdir. Bu atıştırmalıklar çocuklarınızın abur cubur tüketimini azaltmasına yardımcı olur. Çocuklar genellikle tatlı ve işlenmiş gıdalara yönelme eğilimindedir, ancak bu tür gıdalar hızlı bir şekilde enerji yükseltirken kısa süre sonra yorgunluk ve açlık hissi oluşturur. Şekerli içecekler, cipsler ve paketli bisküviler yerine daha doğal ve besleyici atıştırmalıklar sunmaya özen gösterin. Çocuğunuzun damak tadını şekersiz atıştırmalıklara alıştırmak, uzun vadede sağlıklı bir yaşam tarzı kazandıracaktır” diye aktardı.

“Yeterince su içtiklerinden emin olmak önemli"

Suyun gün boyu vücudun ihtiyacı olan en önemli bileşenlerden biri olduğunun altını çizen Diyetisyen Soydemir, çocukların oyun oynarken veya ders çalışırken su içmeyi ihmal edebilmesi nedeniyle beslenme çantalarına mutlaka su ekleyip gün içinde yeterince su içtiğinden emin olmak gerektiğini söyledi. Gazlı içecekler ve meyve suları yerine su içmeyi teşvik etmenin sağlıklı bir alışkanlık kazanmalarını sağlayacağını sözlerine ekleyen Diyetisyen Soydemir, bahsettiği gıdalardan oluşan bir beslenme çantasının içinde olması gerekenleri, “Tam buğday ekmeğinden peynirli sandviç, küçük muz veya elma, 1 porsiyon yoğurt (bal ve cevizle zenginleştirilebilir), 5-6 adet çiğ badem, 1 şişe su” diyerek örneklendirdi.