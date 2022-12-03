Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in İkiçeşmelik Mahallesi’nde kente kazandırdığı ’Anne-Baba Çocuk Eğitim Merkezi’nde’ atölye ve eğitim çalışmaları başlıyor. Diyetisyen, psikolog, psikolojik danışman ve sağlık görevlileri tarafından ebeveynler ve 3-6 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz eğitimlerin verileceği merkeze kayıtlar Güvercin Masa üzerinden yapılabilecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in İkiçeşmelik Mahallesi’nde kente kazandırdığı ’Anne-Baba Çocuk Eğitim Merkezi’nde’ atölye ve eğitim çalışmaları başlıyor. Diyetisyen, psikolog, psikolojik danışman ve sağlık görevlileri tarafından ebeveynler ve 3-6 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz eğitimlerin verileceği merkeze kayıtlar Güvercin Masa üzerinden yapılabilecek.

İkiçeşmelik Mahallesi’nde bulunan Cafer Kotan Parkı’ndaki Güler Aydın Sosyal Tesisi’nde Kuşadası Belediyesi tarafından açılan Anne-Baba Çocuk Eğitim Merkezi’nde ilk ders zili Pazartesi günü çalacak. Kentteki 3-6 yaş arası çocukların okul öncesi eğitimlerine destek olmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurulan merkez haftanın 5 günü hizmet verecek. İçerisinde eğitici ve öğretici materyallerin yanı sıra çocukların eğlenceli vakit geçirebilmesi için oyuncakların da bulunduğu merkezde 10:00-12:00 saatlerinde 3-4 yaş, 14:00-16:00 saatlerindeyse 5-6 yaş arası minikler için atölye ve eğitim çalışmaları düzenlenecek.

Kuşadası’nda Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından hizmete giren ve kentteki çok önemli bir eksikliği gideren Anne-Baba Çocuk Eğitim Merkezi’nde iki psikolog, iki diyetisyen, iki hemşire, bir psikolojik danışman ve bir de okul öncesi çocuk eğitmeni görev yapacak. Merkezde Pazartesi günleri uzman diyetisyenlerle beslenme atölyesi, Salı ve Perşembe günleri okul öncesi çocuk eğitmeniyle çocuk gelişim eğitimi, Çarşamba günleri ebe ve hemşireler eşliğinde yeni doğan ebeveyn ve gebeliğe hazırlık akademisi, Cuma günleriyse psikolog ve psikolojik danışmanlarla gebelik, lohusalık, çocukluk dönemleri psikolojik süreçlerle ilgili ücretsiz eğitimler verilecek. Atölye ve eğitim çalışmalarına kayıtlar 444 71 14 numaralı Güvercin Masa Çağrı Merkezi üzerinden yapılabilir.