Kahramanmaraş’ta çocukların tıraş korkusunu yenmek için ahşap iş yerinin bir bölümünü özel olarak dekore eden kuaför, çocukların canının acımayacağını oyunda deneyimliyor.

6 Şubat tarihinde yaşanan depremler öncesinde 2 katlı iş yerinin en üst katını çocuklar için ayıran ve depremler sonrası ahşaptan inşa edilen iş yerinde kuaförlük mesleğini burada sürdüren esnaf, alanın bir bölümünü çocukların tıraş korkusunu yenmek için dizayn etti. Çocukların sevdikleri oyuncaklarla oynamasını sağlayıp iyi ve güvende hissetmelerini sağlayan işletme, çocukların kuaför korkusunu yenmesine yardımcı oluyor.

“Çocuklar bayağı rahat hissediyor kendisini”

Çocuklardaki kuaför deneyimini oyunlaştırdıklarını ifade eden Furkan Demir, “Yeni bir mekan ve dizayn yaptık dükkanımıza. Şimdi daha iyi, daha hoş oldu. Çocuk tıraşımız var, kız-erkek ayrımı yapmadan. Babam ile beraberiz, yaklaşık 40 yıldır da bu meslekte babam. Biz de elinde büyüdük burada ve birlikte çalışıyoruz. Babamdan öğrendim mesleği de küçük kardeşim de burada, ailecek buradayız. Çocuklar ilk geldiğinde biz ilk başta tıraşa koyulmuyoruz. Çocukların ağlamasının en büyük nedeni o, hani direkt tıraşa koyuluyorlar. Bizde alışması için bizim oyuncak bölümümüz var, 15-20 dakika oyuncaklarla oynuyorlar sonra da araba koltukta tıraş ediyoruz. Arabada da çocuklar bayağı rahat hissediyor kendisini” dedi.

“Yeni yerimizde çocuklarımız için yeniden ayrı bir yer yaptık”

Çocukların oyuncaklarla oynadıktan sonra cesaretlendiğini söyleyen Ahmet Demir, “Eski iş yerimiz zarar gördü çok güzel bir mekandaydık maalesef yıkıldı. Devletimizin sayesinde buraya geldik. Sakarya Valiliğimizin yapmış olduğu 25-30 dükkanın olduğu ahşap iş yerindeyiz. Memleketi bırakmadık, ayağa kalkmaya çalışıyoruz inşallah. Hizmetimiz çocuklara ve büyüklere, yeniden ayağa kalkmaya çalışıyoruz. 10 yıldır çocuklara özel hizmet verdiğimiz bir alan vardı, 2 katlıydı iş yerimiz. Yeni yerimizde çocuklarımız için yeniden ayrı bir yer yaptık” diye konuştu.