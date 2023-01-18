Erzurum’un Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı en fazla çocukları sevindirdi. Gökçebük Mahallesi’nde kar yağışını fırsat bilen çocuklar kızak keyfi yaparak karı eğlenceye dönüştürdü.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı en fazla çocukları sevindirdi. Gökçebük Mahallesi’nde kar yağışını fırsat bilen çocuklar kızak keyfi yaparak karı eğlenceye dönüştürdü.

Tedirgin eden kuraklık: Vatandaşlar su kaynakları aramaya başladı Tedirgin eden kuraklık: Vatandaşlar su kaynakları aramaya başladı

Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl yeterli kar yağışının olmadığını dile getiren vatandaşlar, “Nihayet kar yağdı. İnşallah devamı gelir. Kuraklık yaşanmaması için kar yağışı önemli” diye konuştular.