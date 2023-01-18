Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl yeterli kar yağışının olmadığını dile getiren vatandaşlar, “Nihayet kar yağdı. İnşallah devamı gelir. Kuraklık yaşanmaması için kar yağışı önemli” diye konuştular.

Tedirgin eden kuraklık: Vatandaşlar su kaynakları aramaya başladı

Tedirgin eden kuraklık: Vatandaşlar su kaynakları aramaya başladı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı en fazla çocukları sevindirdi. Gökçebük Mahallesi’nde kar yağışını fırsat bilen çocuklar kızak keyfi yaparak karı eğlenceye dönüştürdü.

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