Uzm. Dr. Arzu Jalilova, çocukluk döneminde kemik sağlığına yapılacak yatırımın hem büyüme sürecinde hem de ileri yaşlarda pek çok sağlık sorununun önüne geçebileceğini söyledi. Güçlü kemiklere sahip olmanın yalnızca genetik bir miras olmadığını belirten Uzm. Dr. Jalilova, ebeveynlerden bu süreçte aktif rol almalarını istedi; “Çocuklarınızın yeterli kalsiyum almasını sağlayın, D vitamini ile kemiklerini güçlendirin. Çocuklarınızın dengeli ve çeşitli beslenmesi kadar işlenmiş gıdalar ve aşırı tuzlu yiyeceklerden kaçınmaları da çok önemli” dedi, 6 altın öneride bulundu.

Acıbadem Kent Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Arzu Jalilova sağlıklı bir yaşamın temellerinin erken yaşlarda atılması gerektiğine dikkat çekti. Bu temellerden birinin güçlü ve sağlıklı kemikler olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Jaliliova anne babalara çocuklarının kemik gelişimini destekleyecek önerilerde bulundu. Uzm. Dr. Jalilova, bu önerileri “ yeterli kalsiyum alımı, D vitamini ile kemikleri güçlendirme, düzenli fiziksel aktivite, dengeli ve çeşitli beslenme, ekran süresini kısıtlama, düzenli sağlık kontrolü” olarak 6 başlıkta toplaydı.

Çocuklukta kazanılacak kemik sağlığı ömür boyu fayda sağlar

Kalsiyimun, kemiklerin temel yapı taşı olduğunu vurgulayan, çocukluk döneminde yeterli kalsiyum alımının, ileride osteoporoz gibi ciddi sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olacağını belirten Uzm. Dr. Jalilova, “Bilindiği gibi süt ve süt ürünleri, kalsiyum açısından en zengin kaynaklardandır. Ancak, bazı çocuklar süt tüketemeyebilir. Bu çocuklar için badem, brokoli, tofu gibi bitkisel kaynaklar veya kalsiyumla zenginleştirilmiş içecekler tercih edilebilir. Bunun yanı sıra, çocuğun beslenme düzenine kalsiyum emilimini artıran D vitamini kaynaklarını da dahil etmek önemlidir. D vitamini, kalsiyumun kemiklerde etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. Çocuklar, güneş ışığı sayesinde vücutlarında doğal olarak D vitamini üretebilirler. Bu nedenle, onları sabah saatlerinde kısa süreliğine açık havaya çıkarmak oldukça faydalıdır. Güneşten yeterince faydalanamayan çocuklar için somon, yumurta sarısı ve D vitamini takviyeleri alternatif olarak değerlendirilebilir. Gerektiğinde doktorunuza danışarak eksikliği gidermek için destek alabilirsiniz.” diye konuştu.

Sağlıklı kemik sağlığı gelişimi için günde 1 saat hareket

Kemiklerin güçlenmesi ve gelişmesi için hareketin şart olduğunu hatırlatan, çocukların, aktif oldukları sürece kemik yapıları güçleneceğini ifade eden Uzm. Dr. Jalilova, “Özellikle yürüyüş, koşu, zıplama gibi ağırlık taşıyan egzersizler, kemik yoğunluğunu artırır. Çocuğunuzun fiziksel aktiviteye katılımını teşvik etmek, hem kemik sağlığı hem de genel sağlık açısından büyük önem taşır. Çocuklarınızın en az 1 saat boyunca aktif olmalarını sağlamak, sağlıklı kemik gelişimi için ideal bir süredir.” dedi. Jalilova çocukların dengeli ve çeşitli beslenmelerinin kemik sağlığı açısından önemine de dikkat çekti, şöyle konuştu: “Kalsiyum ve D vitamini haricinde, kemik sağlığını destekleyen birçok besin ögesi daha vardır. Protein, magnezyum, fosfor, çinko ve vitamin K, sağlıklı kemik gelişimi için gereklidir. Çocuklarınızın beslenme düzeninde sebze, meyve, tam tahıllar, yağsız proteinler ve sağlıklı yağların dengeli bir şekilde yer almasına özen gösterin. Ayrıca, işlenmiş gıdalar ve aşırı tuzlu yiyeceklerden kaçınmak, kemik sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumların önüne geçer.”

Ekran süresini kısıtlayın

Uzm. Dr. Arzu Jalilova, günümüzde çocukların, giderek artan bir süreyi ekran başında geçirdiğini, uzun süreli hareketsizliğin kemik gelişimini olumsuz yönde etkileyebildiğini söyledi. Çocukların ekran başında geçirdikleri sürenin sınırlandırılmasını önerip daha aktif olmaları için anne babaların çaba göstermesi gerektiğini kaydeden Jalilova, “Açık hava oyunları, spor aktiviteleri ve ailece yapılan yürüyüşler, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için son derece faydalıdır.” dedi. Kemik sağlığının, düzenli doktor kontrolleri ile izlenmesi gerektiğini de vurgulayan Dr. Jalilova, sözlerini şöyle tamamladı: “Büyüme sürecinde olan çocuklarda, herhangi bir besin eksikliği ya da sağlık sorunu erken teşhis edilerek müdahale edilebilir. Bu kontroller sırasında doktorunuz, çocuğunuzun beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıkları hakkında da size özel önerilerde bulunabilir. Sonuç olarak, çocukluk döneminde atılan doğru adımlar, kemik sağlığı açısından bir ömür boyu sürecek faydalar sağlar. Ebeveyn olarak, çocuklarınızın güçlü ve sağlıklı kemiklere sahip olmaları için bu önerileri hayatınıza dahil etmeniz, onlara sağlıklı bir gelecek armağan etmek anlamına gelir. Unutmayın, sağlıklı kemikler, aktif bir yaşamın ve hastalıklardan uzak bir geleceğin anahtarıdır. Sağlıklı kemiklerin temellerini bugünden atmaya başlayın.”