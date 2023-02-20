Olay yeri inceleme ekiplerinin parkta yaptığı çalışmaların ardından şüpheli F.Ö., kovalamaca sonucu yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaralı çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine F.Ö. (16), parkta kavga ettiği S.C.’yi (14) bıçakladı. Kanlar içinde kalan çocuk yere yığılırken, F.Ö. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı çocuğu Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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