Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yaz tatiline girecek öğrencileri karne hediyesi olarak tiyatro ile buluşturdu. Germencikli çocuklar tiyatroya yoğun ilgi gösterdi.

Germencik Belediyesi, çocukların verimli ve eğlenceli bir şekilde vakit geçirmesi için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Yaz tatiline girecek çocuklar, ücretsiz olan müzikli ve danslı çocuk oyunu ’Orman Perisi’ ile keyifli vakit geçirip tatili tadını çıkartmaya başladılar. Germencik Belediyesi Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda 3 ayrı gösterimle çocuklar ile buluşan ’Orman Perisi’nde çocuklar eğlenerek yorgunluklarını attı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, tiyatroya gösterilen ilgiden dolayı ailelere teşekkür ederek, “Yoğun bir eğitim döneminin ardından çocuklarımızın keyifli vakit geçirmeleri için hazırladığımız çocuk tiyatromuz belediyemiz Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda sahnelendi. Tüm çocuklarımıza, kıymetli velilerimize ve tiyatro sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Germencik Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği yaz okulu etkinlikleri için kayıtlar da sürüyor. 3 Temmuz’da eğitime başlayacak yaz okulları kayıtları 1-20 Haziran arasında yapılacak olup, 6-12 yaş arasındaki çocuklar kayıtlarını belediyenin ilçe merkezindeki ve Ortaklar Mahallesi’ndeki Kültür, Sanat ve Spor Merkezlerinde gerçekleştirebilecek. Öğrenciler, futbol, voleybol, basketbol, yüzme ve jimnastik alanlarında uzman antrenörler eşliğinde kurs görmeleri sağlanacak.