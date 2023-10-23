Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenecek olan ‘Uluslararası Tarsus Festivali’ne, geniş kitlelerin katılımının sağlanması için çalışmalar sürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşecek olan festivalde aktif olarak yer almaları ve içerik üretmeleri için, ‘Tarsuslu Şahmeran’ başlığı altında 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

‘Şahmeran Yılı’nda Buluşalım’ mottosuyla 17, 18 ve 19 Kasım’da Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşecek olan festivalde atölye çalışmaları gerçekleştirilirken, çalışmalara yaklaşık 400 öğrenci katıldı. Programa dahil olan tüm öğrencilere Haldun Açıksözlü’nün yazdığı ‘Şahmeran’ adlı kitap hediye edilirken, kitabı okuyan öğrenciler, ardından Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) binasında gruplar halinde düzenlenen ve eğitmen Çiğdem Odabaşı’nın yürütücülüğünde gerçekleşen atölye faaliyetlerine katıldı.

Binlerce yıllık tarihi geçmişi olan Tarsus’un en önemli figürleri arasında bulunan şahmeran efsanesinin kent belleğinde yer alan hikayesini yeni nesillere anlatmak ve bu vesileyle de öğrencilerin festivalin bir parçası olmalarının amaçlandığı atölyelerde, öğrencilere metaforlar üzerinden hikayenin geçişinin sağlanması ve katılacakları diğer atölyelerde işleyecekleri temalar aktarıldı. Öğrencilerin isteklerine göre yerine getirilecek; okuma ve yazma atölyesi, resim atölyesi ve kısa film atölyesiyle yapılan çalışmalar, değerlendirmelerden sonra sergilenecek.

“Şahmeran efsanesindeki zenginliği ve bilgeliği, çocukların kendi yaşamlarına da katmalarını amaçlıyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu Tarsus Festivali’nde, şahmeran okumaları yaptıklarını ve yaptıkları atölye çalışmalarının oldukça verimli geçtiğini belirten yazar ve eğitmen Çiğdem Odabaşı, “Şahmeran’ın evlerde zenginliği, bereketi, sonsuzluğu ve ölümsüzlüğü kattığı bu yolculukta, çocukların bu kültürel mirası gelecek kuşaklara aktardığına tanıklık etmek, yardımcı olmak, buna liderlik yapmak, aynı zamanda bunu görsellerle, nesnelerle ve düşünme becerileriyle bir araya getiriyor olmak, çocukların hayal dünyasını zenginleştirdiği gibi, bu masalın dünya çapında neden bu kadar etkili olabildiğini de ortaya koyuyor. Umarım hepsi, bu zenginliği ve bilgeliği kendi yaşamlarına katabilirler” diye konuştu.