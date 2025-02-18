Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde il genelinde "Çocukların Gözünden Otizmin Renkleri" temasıyla ortaokullar arası resim yarışması düzenleniyor. 17 Şubat itibariyle başlayan başvurular 7 Mart’ta sona erecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi her alanda özel gereksinimli bireylerin yanında olarak desteklerini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi; Samsun Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin destekleriyle resim yarışması düzenleyerek farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. "Çocukların Gözünden Otizmin Renkleri" temasıyla il genelinde ortaokullar arasında düzenlenen yarışmanın başvuruları 17 Şubat itibarıyla başladı.

Başvuruların 7 Mart’ta sona ereceği yarışma, II. Ulusal Otizm Eylem Planı etkinlikleri kapsamında "Otizm Spektrum" bozukluğuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacı ile düzenleniyor. Yarışma bir yandan da çocukların otizmli bireylerin ve ailelerinin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları daha iyi anlamalarını sağlamak, onlara karşı empati duygularını geliştirmek amacı da taşıyor.

Resim Sergisi

Yarışma sürecinin tamamlanmasının ardından 7 Nisan’da da Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salon’da düzenlenecek I. OGEM Otizm Sempozyumu’nda sergi ve ödül töreni yapılacak. Yarışmada birinciye bilgisayar, ikinciye tablet, üçüncüye akıllı saat ve 10 kişiye jüri özel ödülü verilecek.