Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenen çocuk şenliği ve fotoğraf yarışmasında dereceye giren çocuklara ödülleri verildi. Çocukların çektikleri eşsiz fotoğrafların yer aldığı "Çocuk Gözüyle Müzemi Fotoğraflıyorum" sergisi ise Nikomedia Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı.

İzmit Belediyesi, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği ve Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı ortaklığıyla Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nde fotoğraf yarışmasına katılan çocuklara ödülleri takdim edildi. Ayrıca çocukların çektikleri fotoğraflardan oluşan ve açılışı gerçekleştirilen "Çocuk Gözüyle Müzemi Fotoğraflıyorum" sergisi Nikomedia Sanat Galerisi’nde 25 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

"Çocukların yaşadıkları kentin tarihini merak etmesi, öğrenmesi çok kıymetli"

İzmit’in kültürel tarihini destekleyen projelere imza attıklarını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Kentimizin tarihine ışık tutacak çalışmalara ev sahipliği yapıyor olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bugün burada, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) ve Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İZKSV) iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz muhteşem bir etkinliğin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. ’Çocuk Gözüyle Müzemi Fotoğraflıyorum’ adını verdiğimiz çocuk şenliği ve fotoğraf yarışması çerçevesinde bir aradayız. Bu etkinlik, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sanat ve kültürle buluşmalarını sağlamak, onlara arkeoloji ve müzecilik konularında bilgi ve deneyim kazandırmak amacıyla düzenlendi. 8-16 yaş arasındaki çocuklarımıza fotoğraf çekimi eğitimi verildi ve Kocaeli arkeolojisi ile ilgili önemli bilgiler aktarıldı. Çocukların yaşadıkları kentin tarihini merak etmesi, öğrenmesi çok kıymetli. İzmit 3 bin yıllık çok ciddi bir tarihe sahip. Toprağın altı üstünden daha zengin dediğimiz muhteşem bir kültürel farkındalık ve eşsiz eserlere sahip nadide kentlerden bir tanesi. Bu çalışma bizim için önemli. Çocuklarımızın sanat algılarını geliştirmelerine ve kültürel mirasımıza dair farkındalık kazanmalarına yardımcı olduk" dedi.

"Farkındalık oluşturalım istedik"

Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Duygu Nazire Kaşıkçı, "43 yıldır Kocaeli’de fotoğraf sanatında öncü olmaya çalışan bir derneğiz. Bununla beraber İzmit’in tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve yaşatılması için emek veren Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı’na da teşekkür ediyoruz. Böyle bir birliktelikle öncelikle Kocaeli Arkeoloji Müzesini fotoğraflayalım, farkındalık oluşturalım istedik. Çünkü Kocaeli’de yaşayıp hala müzeyi ziyaret etmeyen birçok kişi var. İzmit’in tarihi önemini fotoğraf sanatı ile buluşturarak göstermek istedik" ifadelerini kullandı.

Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyzullah Yavuz Ulugün ise çocukları tebrik ederek, "Kentimizin çok değerli sivil toplum örgütlerinden biri olan Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği ile ortak bir çalışma gerçekleştirdik. Amacımız çocuklarımıza kentimizin kültürel mirasının var olduğunu göstermek. Sonra da ne kadar önemli olduğunu öğretmekti. Sergiyi gezdiğinizde çocukların çektikleri fotoğraflara hayran kalacaksınız. Tüm çocuklarımızı kutluyorum" diye konuştu.