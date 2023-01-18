Antalya Büyükşehir Belediyesi Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi çocukların gözdesi oldu. Lego Odası’ndan Keloğlan Evi’ne, Mars’a Yolculuk Odası’ndan etkinlik sahnesine eğitimin eğlence ile buluştuğu merkezden 2022 yılında 15 bin çocuk yararlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi çocukların gözdesi oldu. Lego Odası’ndan Keloğlan Evi’ne, Mars’a Yolculuk Odası’ndan etkinlik sahnesine eğitimin eğlence ile buluştuğu merkezden 2022 yılında 15 bin çocuk yararlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi, 2-12 yaş aralığındaki çocuklara farklı bir ortamda hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı sunuyor. Kitap ve oyuncak erişiminde sıkıntı yaşayan çocuklara bu imkanı sağlayan Oyuncak Kütüphanesi’nin hizmetlerinden 2022 yılında 15 bin çocuk yararlandı.

Masalsı yolculukla öğreniyorlar

Merkezde, küçük yaştaki çocuklar Lego Odası, Masal Odası ve Keloğlan Evi’nde oyun oynarken, daha büyük yaştaki çocuklar ise bilim ve eğlencenin bir arada sunulduğu Mars’a Yolculuk Odası’nda bilimsel bir keşfe çıkıyor. Merkezde yüzlerce kitabın bulunduğu kütüphane ve bilgisayar odası da bulunuyor. Çocuk ve Oyuncak Kütüphanesi aynı zamanda çocukları kitap okumaya da teşvik ediyor.

Randevulu sistem

2-12 yaş arası çocukların faydalanabildiği Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi hafta içi ve Cumartesi saat 09.00 ile 17.30 arasında hizmet veriyor.