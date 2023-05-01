Bilecik Belediyesine bağlı kreşlerde eğitim gören çocukların hazırladığı gösteriler mest etti.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde Türkan Saylan, Zübeyde Hanım ve Sabiha Gökçen Çocuk Sosyal Tesisi öğrencilerinin hazırladığı gösteriler veliler ve seyirciler tarafından büyük beğeniyle izlendi. Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da gösteriye katılırken, "Çocuk toplumun bir parçası ve gelecekteki toplumun güvencesidir. Bu bakımdan çocuk haklarının özgürlük içinde ve dengeli bir şekilde korunması hem çocuğun hem de toplumun yararınadır. Bu nedenle çocukların gelişimine önem vermek zorunludur" ifadelerine yer verdi.