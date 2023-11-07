Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde sokakta tartışan iki çocuktan biri, arkadaşını bacağından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan çocuğu ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı.

Olay, akşam 21.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı İlbadı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aynı mahallede yaşayan ve aralarında bir süredir husumet bulunduğu öğrenilen 15 yaşındaki B.E. ile 15 yaşındaki Y.Y. sokakta karşılaştı. İki çocuk arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada üzerine taşıdığı bıçağı eline alan Y.Y., B.E.’yi bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Kanlar içerisinde yere yığılan çocuğun yardımına, ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Bez ile bacaktaki akan kanı durdurmaya çalışan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Denizli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

Arkadaşını yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Y.Y.’nin yakalanması için ekipler tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.