Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi’nde (SAKEM) ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için hazırlanan beslenme çantaları çocukları sevindiriyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi’nde (SAKEM) ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için hazırlanan beslenme çantaları çocukları sevindiriyor.

Safranbolu Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetlerini sürdürüyor. ‘Gülen Gözler’ isimli proje çerçevesinde her Pazar günü 68 çocuğa her Pazar günü beslenme çantaları Hayır Çarşısında teslim ediliyor.

5 günlük beslenme çantasında 3 adet ekmek, 2 adet sandviç ekmeği, terayağ, bal, çikolata, tahin, pekmez, vişne reçeli, tahin helvası, kaşar peyniri, beyaz peynir, domates, 3 adet süt, 2 adet karışık meyve suyu ve kurutulmuş elma gibi ürünler yer alıyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu’da hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi gerektiği mottosuyla bu tarz çalışmalara önem verdiğini belirtti.

Çocuklara derslerinde başarılar ve zihin açıklığı dileyen Başkan Köse, “Dileğimizin lafta kalmasını istemedik ve yavrularımız iyi beslenebilsinler ki daha verimli ders çalışabilsinler diye böyle bir uygulama başlattık” dedi.

Başkan Köse, beslenme çantasında yer alan elma kurusunun doğal olduğuna ve besin değeri yüksek olduğu için özellikle kendilerinin ürettiğine dikkat çekti.