Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış mevsimi öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik giyim desteklerini artırdı.

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış mevsimi öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik giyim desteklerini artırdı.

15 aileden oluşan 56 çocuğun giysi paketleri Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun katıldığı organizasyonla teslim edilirken, 2022 yılı içerisinde destek sağlanan çocuk sayısı 2 bin kişiye ulaştı. Beyoğlu, giysi yardımlarının yapıldığı belediyeye ait Günışığı Mağazası yetkililerine, ”Buraya gelen ihtiyaç sahibi hiçbir çocuğumuzu eli boş göndermeyin” talimatını verdi.

56 çocuğa kış öncesinde mevsimlik giysi

Diyarbakır’da ihtiyaç sahibi vatandaş yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe olarak dikkat çeken Bağlar’da belediyenin çocuklara yönelik sosyal destekleri devam ediyor. Kimsesiz çocukların da yer aldığı çocuklara, mevsim ihtiyaçlarına göre giysi desteği sağlayarak hem ailelerin hem de çocukların yüzünü güldüren Bağlar Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Günışığı Mağazası aracılığıyla bu yıl şu ana kadar 2 bin çocuğun ihtiyacını karşıladı.

15 aileden oluşan 56 çocuğa daha kışlık giysi desteği sağlanırken, çocuklar için hazırlanan ihtiyaç paketlerini takdim eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, buraya gelen hiçbir aileyi ve çocuğu geri çevirmemekte kararlı olduklarını söyledi.

“Sosyal belediyeciliğin gereğini yapıyoruz”

Çocukların ihtiyacını karşılarken çok büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Beyoğlu, ”İhtiyacı olan aileler belediyeye başvuruyor. Daha sonra ihtiyaç durumlarını tespit ediyoruz ve gerekli desteği imkanlar çerçevesinde sunuyoruz. Belediye halkın belediyesi, bu imkanların sahibi de yine halkımızdır. İhtiyacı olan kardeşlerimize karşı çözüm üreterek sosyal belediyecilik yapıyoruz. Hamd olsun bugüne kadar halkımıza karşı mahcup olmadık. İhtiyacı karşılanan aile ve çocuklar inanılmaz mutlu oluyor. Onların mutluluğunu kendi mutluluğumuz olarak kabul ediyoruz. İnşallah bu kış da ihtiyacı olan çocukların bedenlerini ısıtıp, yüzlerini güldüreceğiz. Başvuran herkesle yakından ilgilenilsin ve imkanlar dahilinde ihtiyaçları karşılansın diye talimat verdim. Personelimiz bu konuda zaten çok duyarlı” dedi.