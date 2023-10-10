Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şermin Metin yürütücülüğünde ‘Okul Öncesinde Tasarım Yoluyla Anlama Yaklaşımı Temelli Bilgi İşlemsel Düşünme ve Kodlama Beceri Eğitim Modelinin Geliştirilmesi’ konulu projenin açılış programı Hukuk Amfi’de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, “Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Şermin Metin hocamıza ve ekibine bu önemli konudaki projesini üniversitemize kazandırdığı için Rektörümüz ve Mütevelli Heyet adına teşekkür ediyorum. Projenin gelecekteki başarılarına birlikte tanıklık etmeyi diliyorum” dedi.

“21. Yüzyılın çocuklarını toplumumuza kazandırmayı hedefliyoruz”

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Şermin Metin, “Projenin hedefi, dünyaya ve kendi toplumumuza katkı sağlayacak tasarım, bilgi işlemsel düşünme ve kodlama becerilerine sahip olan 21. Yüzyılın yeni üretken çocuklarını toplumumuza kazandırmaktır. Çocuklarda tasarım, bilgi işlemsel düşünme ve kodlama becerilerini geliştirmeye yönelik bu model, ‘Ölçekler, Model Taslağının Geliştirilmesi ve Modelin Test Edilmesi’ olarak üç aşamadan oluşuyor. Araştırmacı ve öğretmen işbirliğiyle geliştirilecek projemizde, teori ve uygulama, döngüsel bir süreç ile test edilecek ve uygulanmaya geçilecek. Süreçte hata bulunması durumunda, düzeltilerek uygulamalar tekrar edilecek. Modelde öğrenme çevresi, sınıf iklimi dikkate alınarak eklektik bir yaklaşım uygulanacak” diye konuştu.

TATBİK ismi verilen modelin gerçekleştirileceği projenin danışma ekibi; Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, Prof. Dr. Yaşar Özbay ve Prof. Dr. Erdinç Çakınoğlu’dan oluşurken, projenin araştırma grubunda ise; Doç. Dr. Kaan Batı, Doç. Dr. Mehmet Başaran, Doç. Dr. Ufuk Akbaş, Dr. Öğr. Üyesi. Esra Akgül ve Dr. Öğr. Üyesi Özge Kelleci Alkan bulunuyor. Ayrıca 12 öğretmen ve 4 bursiyer de projeye katkı sağlayacak.

Düzenlenen programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.