Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının bayramlıklarını buradan temin ettiği kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "İlki Mersin merkezde Ulu Cami Meydanı’nda, ardından Tarsus Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerinde açılan kıyafet evi, dar gelirli ailelerin çocuklarını rahatlıkla giydirebilecekleri mağaza hüviyetinde hizmet veriyor. Tamamen yeni ürünlerin yer aldığı Büyükşehir Belediyesi Tarsus kıyafet evinde, sosyal güvencesi olmayan ve bu durumu belgelendiren aileler, her dört ayda bir olmak üzere yılda üç kez 0-12 yaş grubundaki çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Her defasında iki eşyanın alınabildiği mağaza formatında ki kıyafet evlerinde ayakkabı, mont, pantolon, kazak, eşofman takımını, elbise ve daha pek çok çeşitli çocuk giysileri bulunuyor"denildi.

Tarsus kıyafet evi görevlilerinden Fulya Arlı, “Kıyafet evi hizmeti, 0-12 yaş çocuğa sahip sosyal güvencesi olmayan ailelerin çocuklarına yönelik yapılan yardımı içermektedir. Şimdiye kadar Mersin merkez ve Tarsus’ta hizmet vermekte olan kıyafet evleri bir aileye yılda üç kez yapmış olduğu yardım ile 12 bin 900 çocuğa ulaşmıştır” dedi.

Çocukların yüzlerini gülümsetmenin çok güzel olduğunu kaydeden Arlı, “Başkanımız Vahap Seçer öndeliğinde bu işin bir parçası olmak bizim için çok önemli. Mersin merkez ve Tarsus kıyafet evlerinde her bayram olduğu gibi bu bayramda çocuklarımızı giydiriyoruz. Bayramlar kaynaşma, dayanışma günleridir. Özellikle de çocuklar bunu her zaman temsil ederler. Onların yüzündeki tebessüm olmak, onun bir parçası olmak bizim için çok kıymetli, çok değerlidir. Ayrıca Mersin’de hizmet vermeye yeni başlayan Silifke kıyafet evine sosyal güvencesi olmayan 0-12 yaş çocuğa sahip tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz"diye konuştu.