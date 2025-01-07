Çocukların sağlıklı büyümesi ve gelişmesinde beslenmenin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Gamze Avcı, balık yağlarının sağlıklı beslenmenin önemli parçalarından biri olduğunu belirterek, "Omega-3 yağları özellikle beyin sağlığı için oldukça önemlidir. Hafızayı güçlendirir ve odaklanmayı artırır.” dedi.

Acıbadem Kent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Avcı, çocuklarda balık yağı takviyesi kullanımı konusunda önemli bilgiler verdi. Omega-3 yağlarının çoklu doymamış yağ asitleri olup vücutta sentez edilemediklerini belirten Uzm. Dr. Avcı, “Bu nedenle mutlaka dışarıdan alınması gerekir. Bu yağlar her hücremiz tarafından kullanılır ve hatta beyin hücrelerindeki yağların çoğu omega-3 dür. Vücudumuz için gerekli olan üç çeşit omega-3 yağı vardır. ALA (alfalinolenik asit), EPA (eikosapentaenoik asit), kısaca DHA denilen doksoheksaenoik asittir. Bu yağlardan ALA bitkisel kaynaklı yiyeceklerde bulurken, EPA ve DHA ise soğuk sularda yaşayan balıklarda bulunur. ALA vücudumuzda aktif form olan DHA ve EPA formuna dönüşür. EPA ve DHA ise yağlı balıklarda ve balık yağı gibi gıda takviyelerinin içinde bulunur.” diye konuştu.

En çok omega-3 yağı içeren besin balıktır

Omega-3 yağlarının vücutta sentez edilemediğini, bu yüzden dışarıdan gıdalar ile veya takviye şeklinde alınması gerektiğini kaydeden Uzm. Dr. Avcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Omega-3 hayvansal gıdalardan somon, sardalye, uskumru, hamsi, alabalık, ton balığı, karides, bitkisel gıdalardan ceviz, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, kivi, avokado, chia tohumu, soyada bulunur. Gıdalar içerisinde en çok omega-3 yağı içeren besin balıktır. Küçük çocukların balık tüketmesi bazen zor olabilir. Kültürel alışkanlıklar, bütçe, balık sevmeme gibi nedenlerden dolayı beslenme etkilenmektedir. Eğer balık tüketimi yetersiz kalırsa keten tohumu, ceviz veya chia tohumu içeren yiyecekler de çocuklara sunulabilir. Ama bu yiyecekler ile alınacak miktar hem aktif form değildir bu nedenle günlük omega-3 ihtiyacını karşılamak için yeterli olmaz. Bu durumda çocukların omega-3 ihtiyacını karşılamak için doktorunuzun size önerdiği balık yağı takviye edici gıdalar kullanılabilir.”

Uzm. Dr. Avcı, Omega-3 yağlarının özellikle beyin sağlığı için oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, çocukların günlük yaklaşık 1 gram omega-3 alması gerektiğini söyledi. Avcı,

Omega-3 yağının 7 yararını söyle sıraladı:

-Hafızayı güçlendirir ve odaklanmayı artırır.

-Problem çözme, okuma ve matematik performansını artırır.

-Dikkat eksikliği olan çocuklarda dikkati artırır.

-Uykuyu düzenler.

-Bağışıklık sistemini destekler.

-Anti-inflamatuvar özelliği vardır.

-Görme fonksiyonlarını arttırır.