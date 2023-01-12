Dumlupınar İlçe Müftüsü Mehmet Emin Olgun, çocukların ahlaklı, erdemli ve adil bireyler olarak yetiştirilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Dumlupınar İlçe Müftüsü Mehmet Emin Olgun, çocukların ahlaklı, erdemli ve adil bireyler olarak yetiştirilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

İlçe Müftülüğü koordinesinde Gazi 4-6 Yaş Kur’an Kursunda eğitim gören öğrenciler, Merkez Camiini ziyaret ettiler. İlçe Müftüsü Mehmet Emin Olgun ve Merkez Cami Müezzin Kayyımı Mehmet Akkanoglu, öğrencilere caminin mihrap, minber, kürsü ve diğer bölümleri hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin cami ziyaretlerini değerlendiren Olgun, “Çocukların ahlaklı, erdemli ve adil bireyler olarak yetiştirilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gelecek nesillere güzel bir dünyayı miras bırakabilmek ancak onları iyi yetiştirmekle mümkün olabilir. Çocuklara küçük yaşta camiyi tanıtmak, Allah’ın evini sevdirmek için cami ziyaretleri düzenledik. Peygamber Efendimizin sünnetini daha iyi anlamak için çocuklar caminin bölümlerini gezdiler. Cami görevlilerinden bilgiler aldılar. Kurs öğreticilerine ve cami görevlilerine teşekkür ediyorum” dedi.