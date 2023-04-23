Körfez Belediyesi 23 Nisanda çocuklara çifte bayram yaşattı. Kurulan oyun istasyonlarında aileler ve çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı.

Körfez Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile çocuklar için "Bayram Şenliği" etkinliği düzenlendi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nin önünde gerçekleştirilen etkinliğe Körfezli çocuklar ve aileleri katıldı. Kurulan oyun istasyonlarında çeşitli aktiviteler ve oyunlarla çocuklar anın tadını çıkardı. Palyaço, yüz boyama, illüzyon, tahta bacak etkinlikleriyle çocuklar doyasıya eğlenirken, pamuk şeker, patlamış mısır ve macun şekeri ikramında da bulunuldu.