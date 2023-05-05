Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası, Dünya Veteriner Hekimleri Günü dolayısıyla yapmış olduğu Anma ve Deprem Yardım Gecesinde, Oda tarafından düzenlenen "Çocuklarımızın Gözünden Veteriner Hekimlik" temalı resim yarışmasının ödül töreni yapıldı.

İnönü Oklubalı Anaokulu’ndan Ahmet Akif Bekar, Kurtuluş İlkokulu’ndan Nehir Eylül Özmenve Ahmet Olcay İlkokulu’ndan Elif Ata dereceye girerken, özel jüri ödülü Ahmet Olcay İlkokulu’ndan Buğlem Bulduk’un oldu. Ödül törenine öğrencilerin aileleri, öğretmenleri ve okul müdürleri katıldı. Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası tarafından dereceye giren 4 öğrenciye bisiklet ödülü teslim edildi.

Oda Başkanı Erdinç Yuva, yapmış olduğu açıklamada, "Tüm meslektaşlarımızın Dünya Veteriner Hekimleri Gününü kutlarım. Resim yarışmamıza katılan tüm öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. Veteriner Hekimler Odası olarak bu tür organizasyonlarınız devam edecek" dedi.

Yapılan Deprem Yardım Gecesinde Trakya Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Polat Türkoğlu, Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Muhammed Nevzat Algan, Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, Eskişehir Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Zekeriya Ar, ilçe tarım müdürleri, veteriner hekimler ve aileleri ile basın mensupları katıldı.

Resim yarışmasında dereceye giren resimler açık artırma usulü ile satıldı ve 28 bin TL para toplandı. Oda-Başkanı Yuva, geceden elde edilen bütün gelirlerin depremde zarar gören ve klinikleri kullanılamaz durumda olan veteriner hekimlere gönderileceğini ifade etti.