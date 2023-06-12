Eskişehir’de gençlerin teknoloji bağımlılığından korunması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından spor etkinlikleri düzenlendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, ‘Teknolojiyi Abartma, Geleceğini Karartma’ isimli proje ile ‘Teknoloji Bağımlılığından Korunma’ ve ‘Güvenli İnternet Kullanımı’ konusunda bilinçli nesiller yetiştirilmesi, gençlerin teknolojiyi doğru ve faydalı amaçlarla kullanmalarının sağlanması, bağımlı olmaları engellenerek sportif ve sanatsal etkinliklere yönlendirilmesi amacıyla çalışma düzenlendi. Anadolu Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, futbol, voleybol lisansı edindirme, robotik kodlama, tiyatro ve hızlı okuma teknikleri eğitimleri verilerek, gençlerin sosyalleşmeleri, kişisel gelişimlerinin artırılması ve teknoloji bağımlılığından uzaklaştırılmaları hedeflendi.

Düzenlenen ‘Fairplay Futbol Turnuvası’ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerden oluşturuldu. Seçilen takımlara, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörleri eşliğinde temel futbol eğitimini verilirken, spor malzemeleri temin edildi.

Anadolu Üniversitesi Kapalı Halı Sahası’nda gerçekleştirilen Fairplay Futbol Turnuvası’nda Sinan Alaağaç Ortaokulu 1’inci, Ata Ortaokulu 2’nci, Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu 3’üncü, Muttalip Atatürk Ortaokulu 4’ncü oldu. Ayrıca Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü öğrencileri da turnuvanın ‘En Fair-Play Takımı’ olarak seçildi. Başarı elde eden takımlara ödülleri takdim edildi.