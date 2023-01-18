Adana’da 51 gün önce iki genci öldürüp kaçan zanlı ve ona yardım ettiği öne sürülen şahıs bir türlü bulunamadı, aile şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istedi. Hayatını kaybeden iki arkadaştan birinin 13 yaşında bir cinayete tanıklık ederek ifade verdiği, o olay nedeniyle husumet besleyen şüphelinin oğlu tarafından 15 yıl sonra öldürüldüğü ileri sürüldü.

Adana’da 51 gün önce iki genci öldürüp kaçan zanlı ve ona yardım ettiği öne sürülen şahıs bir türlü bulunamadı, aile şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istedi. Hayatını kaybeden iki arkadaştan birinin 13 yaşında bir cinayete tanıklık ederek ifade verdiği, o olay nedeniyle husumet besleyen şüphelinin oğlu tarafından 15 yıl sonra öldürüldüğü ileri sürüldü.

Olay, 28 Kasım 2022 günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2008 yılında Aysel Tekin’i (61) kuzeni Hacı Bayram Aka, Solaklı Mahallesi’nde ziyarete geldi. Bu sırada aracını park ederken yol verme meselesinden dolayı Zeynel A. ile tartıştı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce Aka, Zeynel A. tarafından öldürüldü. Bu olayları gören, o zaman 13 yaşında olan Eyüp Tekin (28), gördüklerini jandarmaya anlattı. Zeynel A. cezaevine girip, yakın zamanlarda da çıktı. Bu olaydan dolayı A. ailesi Tekin ailesine kin beslemeye başladı. Yaklaşık bir ay önce Eyüp Tekin’in otomobilinin lastiklerine zarar verildi. 28 Kasım günü de Tekin, arkadaşlarıyla birlikte kulübede otururken silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında Tekin ve arkadaşı Ramazan Kızıl (27) hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Zeynel A.’nın oğlu İbrahim A. ile ona yardım ettiği öne sürülen kuzeni H.A. olay yerinden kaçtı. Zanlıların olay yerindeki görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı.

51 gündür firarlar, aile yakalanmalarını istiyor

Tekin ailesi, aradan geçen 51 gün geçmesi ve şüphelilerin kimliklerinin belli olmasına rağmen bir türlü yakalanmamaları nedeniyle açıklamada bulundu. Oğlunun yıllar önce 13 yaşındayken verdiği bir ifadeden dolayı öldürüldüğünü belirten anne Aysel Tekin, “Benim oğlumun üzerinde bir çakı bile yoktu, arkadaşıyla birlikte öldürüldü. Oğlumun en büyüğü 6, en küçüğü 1,5 yaşında 3 kızı vardı. Onlar yetim kaldı. Ancak aradan 51 gün geçti. Biz artık acımızdan vazgeçtik, adalet istiyoruz" dedi.