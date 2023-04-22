Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından dini bayramlarda mahalle parklarında oynayan çocuklar için düzenlenen faaliyette harçlık ve pamuk şeker geleneği yaşatılıyor.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla her mahallede bulunan oyun parklarındaki çocuklara bayram harçlığı ve pamuk şeker dağıttı. Başkan Türkyılmaz, çocukların ve ailelerinin bayramını kutladı. Çocukların isteklerini de kırmayan Türkyılmaz, Ağustos ayına kadar spor alanlarının genişletilmesi ile ilgili başkan yardımcısına ileterek, yeni yapılacak halı sahada da futbol oynama sözü verdi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları mutlu etmek için her bayram geleneksel hale getirilen faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.

Koronavirüsü döneminden itibaren bu geleneğin devam ettiğini anlatan Türkyılmaz, "Covid döneminde çocuklar bayramdan uzaklaşmışlardı bizde şöyle bir karar almıştık; ’Madem çocuklar bize gelemiyor, biz çocuklara gidelim’ diye. Bu bir gelenek haline geldi. Bu 3’üncü Ramazan Bayramı’mız. 3’de Kurban Bayramı gerçekleşti. Şimdi bugün Yeşilvadi Mahallesi’ndeyiz. Arkasından Aydın Çopur Parkı var ve diğer parklarımız var" dedi.

Yeşilvadi Mahallesinde yaklaşık 200 tane çocukla bir araya geldiklerini ifade eden Türkyılmaz, "Hem harçlıklarını verdik. Devletin o sübyanlara hediyesidir, onların hakkıdır. Çok mutlu oldular. Pamuk şeker getirdik. Elma şekeri getirdik. Çocuklar eğlendiler. Vatandaşlarımız mutlu oldu. Çocuklara bayram heyecanı yaşatmak lazım. Bu sene şöyle bir güzellik var. Hem Ramazan Bayramı hem de 23 Nisan bayramı denk geldi. İnanın çocukların gözlerinin içi gülüyordu. İnşallah hayırlara vesile olur. Ramazan Bayramı’mız, 23 Nisan ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun" diye konuştu.