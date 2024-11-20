Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk hava ve kapalı ortamların artması, çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaygınlaşmasına neden oluyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Taneri, bu dönemde ailelerin dikkat etmesi gereken noktaları ve çocukları hastalıklardan koruma yollarını anlattı.

"Kapalı ve kalabalık alanlardan uzak durun"

Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmenin en önemli yollarından birinin dengeli ve sağlıklı beslenme olduğunu vurgulayan Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Taneri, “Sebze ve meyve ağırlıklı, protein yönünden zengin bir diyet, çocukların enfeksiyonlara karşı direncini artırır. Özellikle C vitamini içeren turunçgillerin tüketilmesi önemli” dedi.

Kış aylarında azalan güneş ışığına bağlı olarak D vitamini eksikliğinin yaygınlaştığını belirten Dr. Taneri, çocukların doktor kontrolünde D vitamini takviyesi alabileceğini ifade ederek, “Hijyen alışkanlıklarının çocuklara küçük yaşta kazandırılması gerekiyor. Ellerin sık sık yıkanması, çocukları mikroplardan korumanın en etkili yollarından biridir. Ayrıca, oyuncakların ve sık kullanılan eşyaların düzenli temizliği ihmal edilmemeli. Kış aylarında kapalı ve kalabalık alanlarda vakit geçirmek, hastalıkların bulaşma riskini artırıyor. Çocukları gereksiz yere alışveriş merkezi gibi kapalı mekanlara götürmekten kaçınılması gerekiyor. Çocukları mümkün olduğunca açık hava etkinliklerine yönlendirin. Temiz hava, bağışıklık sistemine olumlu etkiler yapar” diye konuştu.

Kışlık giyim ve soğuktan korunma

Soğuk hava şartlarında çocukların uygun şekilde giydirilmesinin önemine değinen Dr. Taneri, “Nefes alabilen kumaşlarla giyinmek en doğru yöntem. Baş, boyun ve ellerin soğuktan korunması için uygun aksesuarlar kullanılmalı. Kış aylarında yaygınlaşan grip ve diğer enfeksiyonlara karşı aşı en etkili koruma yöntemi. Çocukların yaşına uygun aşılarının mutlaka yaptırılması gerekiyor. Özellikle risk grubundaki çocuklar için grip aşısı öneriyoruz. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için yeterli ve kaliteli uyku çok önemli. Ayrıca çocukların günlük fiziksel aktivitelerle enerjilerini doğru şekilde kullanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Soğuk algınlığını hafife almayın”

Dr. Buket Taneri, kış aylarında sık görülen soğuk algınlığının basit bir rahatsızlık olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, “Uzun süren yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı veya diğer şiddetli semptomlar durumunda mutlaka bir uzmana başvurun. Anne babaların alacağı küçük önlemlerle çocukların kış dönemini sağlıklı bir şekilde geçirebilir. Hastalıklardan korunmanın anahtarı, düzenli bir yaşam tarzıdır” şeklinde konuştu.