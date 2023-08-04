Samsun Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde çocuklar, yeni deney ve gözlem çalışmaları yapıyor.

Canik Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde düzenlenen yaz okulları, çocukların yoğun ilgisiyle sürüyor. Yaz okullarında bilim ve teknoloji alanında gerçekleştirilen eğitimlerle bir araya gelen çocuklar, özel olarak oluşturulan atölye, laboratuvar, uygulama ve keşif alanlarında, T3 Vakfı’nın alanında uzman eğitmenleri eşliğinde eğitimlerine devam ediyor. Keşif Kampüsü’nde yer alan Deneyap Teknoloji Atölyesi, Fizik Atölyesi, Kimya ve İnsan Bilimleri Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Matematik Atölyesi, Doğa Atölyesi, Kişisel Gelişim Atölyesi, Destekleyici Eğitim Atölyesi ve Girişimcilik Atölyesi’nde özel eğitim müfredatı çerçevesinde eğitim alan çocuklar, eğitmeler gözetiminde deney ve gözlem çalışmaları gerçekleştiriyor.

“Çağa yön verecek nesilleri yetiştirmeye devam edeceğiz”

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde çocukların bilgi ve eğlence dolu günler geçirmeye devam ettiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam ediyoruz. Çocuklarımız, Keşif Kampüsümüzde düzenlediğimiz yaz okullarında uzman eğitmenlerimiz eşiğinde eğitimlerine devam ediyor. Teorik ve uygulamalı eğitimlerimiz, deney ve gözlem çalışmalarımızla çocuklarımız, kendini keşfediyor, eğlenirken öğreniyor ve yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiriyorlar. Gelecekte ülkemizde söz sahibi olacak, bilim ve teknoloji alanında gerçekleştirdikleri çalışmalarla çağa yön verecek nesilleri yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.