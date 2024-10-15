Sakarya Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) çocuklar için "Aslan ile Fare" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Miniklerin eğlenirken öğrendiği oyunda, iş birliği ve sosyal sorumluluk anlayışı başta olmak üzere birçok eğitici konu yer aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi çocukları "Aslan ile Fare" isimli tiyatro oyununda buluşturdu. Üç Kafadar Çocuk Tiyatrosu ekibi tarafından sahnelenen ve miniklerin büyük beğenisini kazanan tiyatro oyunu, iki ayrı seansta sahnelendi. Miniklerin büyük heyecanla takip ettiği oyun, renkli görüntülere sahne oldu ve kahkahayla geçti.

Yazar Tarık Şerbetçioğlu tarafından yazılan oyun, İskender Bağcılar, Fahri Kıncır, Sevda Yıldırım, Hülya Taştemel’in performansıyla gerçekleştirildi. Minik izleyicilerin eğlenirken öğrendiği tiyatro oyununda, iş birliği ve sosyal sorumluluk anlayışı başta olmak üzere çocukların kendini doğru ve etkili ifade edebilme yeteneğini kazanabilmesi ve problem çözme becerisini geliştirmesi gibi birçok eğitici konu yer alıyor.