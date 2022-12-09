Tekirdağ’da Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde bazı öğretmenlerin çocuklara şiddet uyguladığı iddiaları ve şiddet görüntülerinin ardından ÇOSB Müdürü ile veliler arasında gerginlik yaşandı.

Tekirdağ’da Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde bazı öğretmenlerin çocuklara şiddet uyguladığı iddiaları ve şiddet görüntülerinin ardından ÇOSB Müdürü ile veliler arasında gerginlik yaşandı.

Tekirdağ’da Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi’ndeki çocukların öğretmenleri tarafından defalarca darp edilmesine ilişkin görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Şiddet iddialarına tepki gösteren veliler ile kreş yönetimi ve OSB yetkilileri arasında gerginlik yaşandı. Veliler, “Kamera görüntüleri neden düzenli olarak seyredilmedi. Özellikle görüntülerden neden öğrenci velileri haberdar edilmedi. 6 aydır bu öğretmenler neden görevden alınmadı. Bu kadar çocuğun vebalini aldınız. O yastığa kafanı koyduğun zamanda İnşallah rahat uyursun’ diyerek tepki gösterdi.

Velilere açıklama yapan ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan, “Konu zaten yargıya intikal etti. Biz konu yargıya intikal ettiği için yargının vereceği karara hepimiz saygılıyız. Şu an sizlere bunun dışında bir şey söylersem uygun olmaz. Diğer sınıflarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

ÇOSB’dan açıklama, öğretmenler görevden alındı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bölge müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevimizle ilgili yerel başında yayınlanan görüntülerle ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur. Görüntülerdeki konu yargıya intikal ettirilmiş olup, bölge müdürlüğümüz tarafından söz konusu çalışanların işine son verilerek ilgili tahkikata başlanmış olup tahkikat devam etmektedir. Kreşimizdeki diğer çocuklarımızın ve velilerimizin etkilenmemesi için büyük titizlikle üzerinde durduğumuz konu ile ilgili kişiler hakkında idari gerekli işlemlerin yapılacağını ve yargılama sürecinin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.