Adana’da çocukları da alet ederek 24 kilo 856 gram esrarı kente sokmak isteyen şüpheliler yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adana’da çocukları da alet ederek 24 kilo 856 gram esrarı kente sokmak isteyen şüpheliler yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehre uyuşturucu madde getirildiği yönünden aldıkları istihbarat doğrultusunda şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda şüphelilerin olduğu araçları belirleyip, rutin uygulama yapıyor süsü vererek durdurdu. Otomobilden Burhan A. (47), arkadaşı Gurbet G. (29) ile 3 çocuk indirildi. Narkotik köpeği ’Aşil’, aracın içerisinde ve dışarısında arama yaptı. Aşil’in aracın kaput ve şaft tüneline tepki vermesinin üzerinden polisler detaylı arama gerçekleştirdi. Detaylı aramada aracın içerisinden 24 kilo 856 gram esrar ele geçirildi. Polislerin dikkatini çekmemek için kendilerine aile görünümü vermek adına şüphelinin Gurbet G.’nin çocuklarıyla birlikte seyahat ettiği öğrenildi. Polisin çalışmasında diğer araçta yakalanan Mahsum D.’nin (31) polis uygulamalarına karşı kontrol amaçlı önden gittiği tespit edildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Burhan A. susma hakkını kullanırken, Gurbet G.’de uyuşturucu maddeden haberi olmadığını ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Buran A. ile Mahsum D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Gurbet G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.