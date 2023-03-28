Samsun’da ailesiyle kaldırımda yürüyen bir adam, yanından geçen yaşlı kadını iterek yola düşürdü. Çevre sakinleri ve sürücüler tarafından linç edilme noktasına gelen adam, yanındaki çocuklarının ve eşinin ağlaması üzerine meydan dayağı yemekten kurtuldu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bankalar Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ve çocuklarıyla birlikte kaldırımda yürüyen adam, yanlarından yürüyen kadını iterek yola düşürdü. Yola düşen yaşlı kadın, sürücünün ani fren yapması sonucu aracın altında kalmaktan kurtulurken, olayı gören çevre sakinleri ve yoldaki şoförler, yaşlı kadını iten adamın üzerine yürüdü. Yerden kalkan kadının bağırmasıyla birlikte çığlıklar havada uçuşurken, adamın yanındaki 2 çocuğun ve eşinin korkudan bağırması üzerine araya başka kişiler girdi.

Yaşlı kadını iten adamı linç edilmekten kurtaran duyarlı vatandaşlar, “Ramazan ayındayız. Yanındaki çocuklar korkudan ağlıyor. Vurmayalım arkadaşlar. Bırakın gitsin” dediler.

Yola düşen yaşlı kadın da çevredekilere, “Neden bıraktınız. Görmediniz mi bana ne yaptı” diye serzenişte bulundu. Çevredeki vatandaşlar ise Ramazan ayı ve yanında çocuk olduğu için adamı bıraktıklarını ifade ederek, yaşlı kadını sakinleştirdiler.

Kadını yola iten adamın ailesiyle birlikte bölgeden uzaklaştırılmasıyla ortam sakinleşti.