Kütahya merkez Yenice köyünde yaşayan çocuklar, Vali Ali Çelik’i ziyaret ederek köylerine yapılan oyun parkı ve futbol sahası için teşekkür ettiler.

Kütahya merkez Yenice köyünde yaşayan çocuklar, Vali Ali Çelik’i ziyaret ederek köylerine yapılan oyun parkı ve futbol sahası için teşekkür ettiler.

İlkokul 2 ve 4. sınıf öğrencilerin oluşan çocuklarla sohbet eden Vali Ali Çelik, oyun parkı ve sahanın İl Özel İdaresi kaynaklarıyla yapıldığını belirterek “Devletimiz, sizlerin yüzünde tebessüm olmak, ihtiyaçlarınızı karşılamak için elindeki tüm imkânları kullanıyor. Sizin mutluluğunuz, bizim mutluluğumuz” dedi.

Çocuklar, geleceğe dair hayal ve hedeflerini de soran Vali Çelik’e öğretmen, din görevlisi ve polis olmak istediklerini söylediler.

2. sınıf öğrencisi Berat ise polis olmak istediğini ancak Vali Ali Çelik’i tanıyınca fikir değiştirdiğini artık vali olmak istediğini söyledi. Aldığı cevaptan mutluluk duyduğunu söyleyen Vali Çelik, “İyi bir vali olacağına inanıyorum” dedi.

Çocukların, “Valinin görevi nedir?” sorusuna verdiği cevaplar ise hem güldürdü hem de şaşırttı. Aziz, “Herkese iyi davranmak” derken, Gamze ise “Okul ve park yaptırmak” diye cevap verdi.

Öğretmenlerinin çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle ziyarete gelemediğinin söylenmesi üzerine öğretmeni telefonla arayan Vali Çelik, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.

Ziyarette çocukların son isteği ise oyun havası oynamak oldu. Çocukları kırmayan Vali Çelik, istedikleri şarkıyı açarak oyunlarına alkışlarıyla destek verdi. Unutulmaz bir gün yaşadığını söyleyen Mustafa, “Seni unutmayacağız vali amca” diyerek teşekkür etti.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarette çocuklara köy muhtarı Muzaffer Doymaz eşlik etti.