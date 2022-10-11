Türkiye, Fransa, Portekiz ve Makedonya’dan çocuklar, birbirlerine kültürlerini anlatıp kaynaşmak için Ankara’da buluştu. Erasmus projesi çerçevesinde Türkiye’ye gelen misafir öğrenciler, 1 hafta boyunca Türk arkadaşlarının evinde kalıp, Türk kültürünü yaşayarak öğrenecekler.

Türkiye, Fransa, Portekiz ve Makedonya’dan çocuklar, birbirlerine kültürlerini anlatıp kaynaşmak için Ankara’da buluştu. Erasmus projesi çerçevesinde Türkiye’ye gelen misafir öğrenciler, 1 hafta boyunca Türk arkadaşlarının evinde kalıp, Türk kültürünü yaşayarak öğrenecekler.

Çankaya Mehmet Özcan Torunoğlu Ortaokulunun ev sahipliği yaptığı buluşma çerçevesinde gerek okulda gerekse Başkent in farklı noktalarında çok sayıda etkinlik düzenleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ortaokulu öğretmenlerinden Tülay Önder, "Üç ülkeden çocuk temsilcileri okulumuzda ağırladığımız için biz öğretmenler ve öğrencilerimiz hem çok heyecanlıyız hem de ülkemizi tanıtacağımız ve temsil edeceğimiz için çok gururluyuz. Genç misafirlerimize geleneksel Türk yemeklerinin tanıtımı ve sunumu ile ilgili etkinlikler düzenleyeceğiz. Örneğin birlikte mantı yapacağız. Fransa, Portekiz ve Makedonya’dan genç misafirlerimiz ülke mutfaklarından özgün malzemelerle yaptıkları yemekleri sunacaklar. Dört ülkenin çocukları birlikte mini bir yemek kitabı hazırlayacaklar. Ebru sanatı ve tarihi ile ilgili uygulamalı etkinlikler gerçekleştireceğiz. Ayrıca Türk halk müziğinde unutulmaz ozanlarımızın eserleri ile hazırladığımız etkinliklerle dolu bir hafta geçireceğiz. Misafirlerimizi kültürel gezi kapsamında Kapadokya’ya da götüreceğiz. Böylelikle tam bir kültür kaynaşması yaşanmış olup, farklılıklar ve benzerliklerin daha çok anlam kazandığı bir hafta geçireceğiz” dedi.