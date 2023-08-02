Menteşe Belediye Tiyatrosu yaz oyunları çerçevesinde ‘Karya ve Dostları İş Başında’ adlı müzikli çocuk oyunu ilçe genelinde ki mahallelerde çocuk izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Temmuz ayında Bayır ve Yeşilyurt Mahalleleri, Menteşe Evleri, Kent Meydanı ve Nazım Hikmet Parkı’nda izleyicisiyle buluşan müzikli çocuk oyunu ilgiyle izleniyor. Müzikli oyunu aileler ve çocuklar ile birlikte izleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerdeki çocuklarımızın da yaz tatillerine yönelik etkinliklere devam ediyoruz. Bu gaye ile tiyatro ekibimiz tarafından hazırlanan oyunlarımızı kent merkezi dışındaki mahallelerimizde de sahneliyoruz. Oyunumuza çocukların yoğun ilgisi, oyun boyunca eğlenmeleri, dans ederek keyifli zaman geçirmeleri bizleri ve aileleri mutlu ediyor. Temmuz ayı boyunca sahnelenen oyunlarda yüzlerce küçük izleyicimiz bizlere eşlik etti. Yaz oyunlarımıza Ağustos ayında da ara vermeden devam edeceğiz. Etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmayan çocuklarımıza ve ailelerine tek tek teşekkür ediyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğlenerek keyifli vakit geçirmeleri ve sosyalleşmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından sahneye konulan “Karya ve Dostları İş Başında” adlı müzikli çocuk oyunu; 07 Ağustos Pazartesi TOKİ Evlerinde, 14 Ağustos Pazartesi Yeniköy (Cedit), 24 Ağustos Perşembe Düğerek, 28 Ağustos Pazartesi Günü Kışla Parkında izleyicisiyle buluşacak.