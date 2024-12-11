Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nde Mevlana Haftası’na özel program düzenlendi. Küçük semazenlerin gösteri sunduğu etkinlikte, çocuklar Mevlana’nın sevgi, hoşgörü ve birlik mesajları veren sözlerini seslendirdi.

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, Mevlana Haftası’nı anlamlı bir etkinlikle kutladı. Etkinlikte, çocuklar Mevlana’nın öğretilerini yansıtan sözleri seslendirerek, izleyicilere hoşgörü, sevgi ve birlik mesajları verdi. Programın en dikkat çekici bölümü ise, anaokulu öğrencilerinin sergilediği sema gösterisi oldu. Semazen kıyafetleriyle sahneye çıkan minik öğrenciler, Mevlana’nın tasavvuf anlayışına uygun olarak dönen sema gösterisiyle büyük beğeni topladı.

Katılımcılara manevi bir atmosfer sunan etkinlik, çocukların Mevlana’nın değerleriyle tanışmasını sağladı.