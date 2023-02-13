Bilecikli çocukların yardım için deprem bölgesine giden tıra biriktirdikleri harçlıkları vermesi herkesi duygulandırdı.

Bilecikli çocukların yardım için deprem bölgesine giden tıra biriktirdikleri harçlıkları vermesi herkesi duygulandırdı.

Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere deprem bölgesine gidecek olan tırının yüklenmesi esnasında iki öğrenci biriktirdikleri harçlıklarını depremzedelere iletilmek üzere Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ettiler. Bu güzel olaya şahit olanlar "İşte bize örnek olan ve bizi biz yapan kardeşlik ruhu böyle fedakârlıklarla ortaya çıkıyor. Ne mutlu sizi yetiştiren anne baba ve öğretmenlere” diyerek duygulandı.